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В Суворове жителя Чукотки осудили за убийство 14-летней давности

В Суворове жителя Чукотки осудили за убийство 14-летней давности

Вместе с соучастником злоумышленник жестоко избил своего знакомого. На следующий день тот скончался.

Доказательства, собранные сотрудниками Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю Чукотского автономного округа. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц и повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в июне 2005 года, находясь  в одном из домов райцентра, мужчина распивал спиртное со своими знакомыми. Вспыхнула ссора – двое мужчин жестоко избили третьего, а затем вытащили его на улицу и продолжили избиение. На следующий день потерпевший скончался в больнице.

После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. Быстро задержать его не удалось, мужчину объявили в федеральный розыск. Спустя 14 лет сыщики выяснили, что преступник находится в Чукотском автономном округе. Дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которыми  был оглашен обвинительный вердикт. Суд приговорил злоумышленника к 9,5 годам колонии строгого режима. Его соучастник в 2006 году был приговорён к 10 годам лишения свободы и уже отбыл назначенное наказание.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:50 +2
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