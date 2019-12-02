На Щекинском шоссе работает дорожная мобильная спецбригада

Фото: пресс-служба администрации Тулы

К работам по обследованию и содержанию городских мостов и путепроводов мобильная бригада приступила 1 ноября. Специалистам предстоит обследовать 31 мостовое сооружение.

По результатам обследования будут составлены дефектные акты, определён объём материалов, необходимых для проведения технически несложных работ. Такие работы не относятся к капитальным, а затраты на их проведение – минимальны.

По словам заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрия Борисова, сотрудники бригады завершили восстановление гидроизоляции деформационных швов на Щекинском шоссе в районе пересечения с железнодорожными путями.

Дмитрий Борисов – Работы проводят литым асфальтобетоном, поскольку этот материал пластичнее, на деформационных швах применяют именно его. С 1 ноября сотрудники бригады восстановили покрытие Павшинского моста, Московского путепровода и Зареченского моста на деформационных швах и асфальтобетонном покрытии. Также привели в порядок защитный слой из бетона на откосе Зареченского моста. Особое внимание уделяется восстановлению наиболее проблемных участков мостовых сооружений.

В ближайшее время работы на Щекинском шоссе продолжатся в районе Косогорского моста.