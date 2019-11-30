На дискотеке в новомосковском лицее выступила Елена Темникова

Фото: zanmsk.ru

Девятиклассник из Новомосковска Ярослав Орлов принял участие в «Культурном марафоне», одним из организаторов которого стал сервис «Яндекс.Музыка». Перед участниками стояла задача – создать плейлист дискотеки из лучших композиций десятилетия, начиная с 1950 по 2010 годы.

Плейлист Ярослава называется «Пушкину б понравилось», в него вошли композиции Джерри Ли Льюиса, Ramones, Green Day, The Prodigy и других исполнителей. Прослушать подборку можно здесь.

Организаторам конкурса поступило более 1100 заявок из разных городов России, но лучшим стал плейлист Ярослава Орлова. Главным призом была дискотека со звездой. В новомосковском лицее для учащихся 9-11 классов выступила экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова. Перед дискотекой образ всем участникам сделала команда профессиональных столичных визажистов.