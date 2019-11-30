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В Тульской области утверждён размер выплат на содержание детей-сирот

В Тульской области утверждён размер выплат на содержание детей-сирот

Закон, вносящий изменения в статью 25 Закона Тульской области «О защите прав ребенка», подписал губернатор Алексей Дюмин.

С 1 января 2020 года будет установлен размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание детей-сирот в зависимости от возраста ребёнка:

  • от 0 до 6 месяцев – 9399 рублей 24 копейки,
  • от 6 до 12 месяцев – 13093 рубля,
  • от 12 до 18 месяцев – 12231 рубль 98 копеек,
  • от 18 месяцев до 2 лет – 10359 рублей 49 копеек,
  • от 2 до 3 лет – 10081 рубль 89 копеек,
  • от 3 до 7 лет – 12323 рубля 28 копеек,
  • от 7 до 11 лет – 16674 рубля 60 копеек,
  • от 11 до 18 лет – 17836 рублей 50 копеек.

Если размер ежемесячной выплаты, назначенной до вступления в силу этих изменений, превышает размер выплаты, устанавливаемый с 1 января 2020 года, ежемесячная выплата составит 10359 рублей 68 копеек.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:20 +1
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