В Тульской области утверждён размер выплат на содержание детей-сирот

С 1 января 2020 года будет установлен размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание детей-сирот в зависимости от возраста ребёнка:

от 0 до 6 месяцев – 9399 рублей 24 копейки,

от 6 до 12 месяцев – 13093 рубля,

от 12 до 18 месяцев – 12231 рубль 98 копеек,

от 18 месяцев до 2 лет – 10359 рублей 49 копеек,

от 2 до 3 лет – 10081 рубль 89 копеек,

от 3 до 7 лет – 12323 рубля 28 копеек,

от 7 до 11 лет – 16674 рубля 60 копеек,

от 11 до 18 лет – 17836 рублей 50 копеек.

Если размер ежемесячной выплаты, назначенной до вступления в силу этих изменений, превышает размер выплаты, устанавливаемый с 1 января 2020 года, ежемесячная выплата составит 10359 рублей 68 копеек.