В Тульской области названа цена самой дорогой аренды загородного дома на Новый год

Фото: cian.ru.

Эксперты ЦИАН изучили рынок краткосрочной новогодней аренды и составили рейтинг регионов России по максимальному уровню праздничных ставок.

Первое и второе места разделили Московская и Ленинградская области. Здесь самые дорогие дома на Новый год можно снять за 350 тысяч рублей. Причем несмотря на одинаковую сумму, метраж жилищ сильно разнится — в первом случае он составляет 200 кв. м, во втором — 3000 кв. м.

На третьем месте по самой дорогой аренде — Москва. Здесь загородный дом (1300 кв. м) предлагают снять за 275 тыс. рублей.

В Тульской области, конечно, аренда дешевле. Но ненамного. В одном из СНТ двухэтажный дом (180 кв. м) на Новый год сдают за 135 тысяч рублей. В объявлении указывается, что коттедж рассчитан на 8-16 человек. Дом полностью меблирован, имеется необходимая бытовая техника.