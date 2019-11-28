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В Тульской области названа цена самой дорогой аренды загородного дома на Новый год
Фото: cian.ru.

В Тульской области названа цена самой дорогой аренды загородного дома на Новый год

Владельцы предлагают снять жилище за 135 тысяч рублей.

Эксперты ЦИАН изучили рынок краткосрочной новогодней аренды и составили рейтинг регионов России по максимальному уровню праздничных ставок.

Первое и второе места разделили Московская и Ленинградская области. Здесь самые дорогие дома на Новый год можно снять за 350 тысяч рублей. Причем несмотря на одинаковую сумму, метраж жилищ сильно разнится — в первом случае он составляет 200 кв. м, во втором — 3000 кв. м.

На третьем месте по самой дорогой аренде — Москва. Здесь загородный дом (1300 кв. м) предлагают снять за 275 тыс. рублей.

В Тульской области, конечно, аренда дешевле. Но ненамного. В одном из СНТ двухэтажный дом (180 кв. м) на Новый год сдают за 135 тысяч рублей. В объявлении указывается, что коттедж рассчитан на 8-16 человек. Дом полностью меблирован, имеется необходимая бытовая техника.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 +1
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