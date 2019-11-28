В Тульской области каждый год выявляют до 25 новых случаев онкозаболеваний у детей

Фото минздрава Тульской области.

Выездная комиссия Национального медицинского исследовательского Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева провела аудит тульской службы детской онкологии-гематологии.

В ходе визита работники Центра имени Дмитрия Рогачева посетили отделение онкологии, гематологии и химиотерапии, хирургическое отделение, отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии Тульской детской областной клинической больницы, Тульскую областную станцию переливания крови, провели ряд встреч с главными врачами медучреждений и главными специалистами департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области.

– Мы тесно взаимодействуем с тульскими докторами, — рассказала Элла Кумирова, д.м.н., заведующая отделом нейроонкологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева». — В области давно существует служба детской онкологии-гематологии и мы рады, что она развивается. Увеличивается количество работающих специалистов, закупается новое современное оборудование. Онкологическая помощь должна быть доступной в каждом регионе, чтобы пациенты имели возможность обследоваться там, где живут.

В гематологическом центре Тульской детской областной клинической больницы ежегодно лечатся более 1500 пациентов. Врачи центра каждый год выявляют до 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей.

Подводя итоги визита, специалисты Центра имени Дмитрия Рогачева отметили высокий уровень организации службы детской онкологии-гематологии в Тульской области и высказали уверенность в продолжении сотрудничества. В частности, выразили готовность организовать на базе Центра обучение для врачей Тульской детской областной клинической больницы.

– Работа врачей областной больницы получила высокую оценку московских коллег, — прокомментировал Алексей Эрк, министр здравоохранения Тульской области. — Наше сотрудничество с национальным Центром, к счастью, не ограничивается консультациями или направлением пациентов на лечение в Москву. Мы обязательно воспользуемся предложением коллег и направим тульских врачей на обучение в Центр имени Дмитрия Рогачева.