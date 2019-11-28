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В Туле пройдет IT-форум

В Туле пройдет IT-форум

29 ноября в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет IT-форум Тульской области.

На форуме будут представлены новейшие тренды, лучшие практики, отраслевые кейсы, актуальные IT-решения, связанные с процессом цифровой трансформации в России.

Тематическая направленность IT-форума обусловлена одним из приоритетных направлений государственной политики на ближайшие годы – развитие цифровой экономики, основу которой составляют внедрение информационных технологий и реализация инновационных решений во всех сферах жизни.

В рамках деловой программы форума пройдет панельная сессия «Тренды в условиях цифровой трансформации: проблемы и перспективы», а также будут организованы секции, охватывающие широкий круг тем: информационная безопасность и импортозамещение в IT, цифровое госуправление и оказание государственных услуг в электронном виде, кадры для цифровой экономики, меры поддержки IT, инновационные решения в рамках реализации проекта «Умный город» и др.

В течение дня для гостей мероприятия будет работать выставка, на которой свои стенды представят ведущие компании в сфере разработки IT-решений.

Начало регистрации в 9:30, открытие форума в 10:30. Вход свободный. Регистрация и программа мероприятия доступна на сайте digital71.ru.

Возможна регистрация на месте.

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