новости
новости
Регистрация
Под Тулой ввели карантин по бешенству

Под Тулой ввели карантин по бешенству

Очаг обнаружен в одном из СНТ.

Под Тулой в нескольких населенных пунктах введен карантин по бешенству. Очаг обнаружен в СНТ «Березка» возле дома № 72. Карантин также устанавливается в СНТ «Бежка», «Бежка-2», селе Волынцево и поселке Волынцевский.

Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

На время действия карантина запрещается:

  • на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек,
  • торговля домашними животными, вывоз их за пределы территории,
  • отлов диких животных.

Министерству здравоохранения Тульской области поручено обеспечить в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактические учреждения Тулы, имеющие в своем составе травматологический пункт.

Карантин отменяется по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучной зоне.

Проконтролирует исполнение указа министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:40 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
СНТкарантин по бешенству

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вместо ремонта туляк продал автомобиль клиентки
Вместо ремонта туляк продал автомобиль клиентки
В 43 населённых пунктах Тульской области модернизируют объекты водоснабжения
В 43 населённых пунктах Тульской области модернизируют объекты водоснабжения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.