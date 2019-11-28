Под Тулой ввели карантин по бешенству
Очаг обнаружен в одном из СНТ.
Под Тулой в нескольких населенных пунктах введен карантин по бешенству. Очаг обнаружен в СНТ «Березка» возле дома № 72. Карантин также устанавливается в СНТ «Бежка», «Бежка-2», селе Волынцево и поселке Волынцевский.
Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.
На время действия карантина запрещается:
- на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек,
- торговля домашними животными, вывоз их за пределы территории,
- отлов диких животных.
Министерству здравоохранения Тульской области поручено обеспечить в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактические учреждения Тулы, имеющие в своем составе травматологический пункт.
Карантин отменяется по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучной зоне.
Проконтролирует исполнение указа министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.