Вместо ремонта туляк продал автомобиль клиентки

Тулячка заявила в полицию, что отдала свой автомобиль «Мазда» в ремонт, при этом сразу оплатив стоимость работ, однако механик пропал вместе с ее машиной.

- При проведении комплекса оперативных мероприятий полицейские смогли выяснить предварительные обстоятельства случившегося, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Оказалось, что автомеханика женщина нашла в интернете. Но ремонтировать иномарку он не собирался — мошенник решил продать «Мазду». В итоге свой преступный план он успешно осуществил. Законной владелице автомобиля нанесен ущерб в размере нескольких сот тысяч рублей.

Оперативники выяснили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный мужчина, он задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».