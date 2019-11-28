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Вместо ремонта туляк продал автомобиль клиентки

Вместо ремонта туляк продал автомобиль клиентки

Женщина нашла автомеханика в интернете.

Тулячка заявила в полицию, что отдала свой автомобиль «Мазда» в ремонт, при этом сразу оплатив стоимость работ, однако механик пропал вместе с ее машиной.
 
- При проведении комплекса оперативных мероприятий полицейские смогли выяснить предварительные обстоятельства случившегося, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Оказалось, что автомеханика женщина нашла в интернете. Но ремонтировать иномарку он не собирался — мошенник решил продать «Мазду». В итоге свой преступный план он успешно осуществил. Законной владелице автомобиля нанесен ущерб в размере нескольких сот тысяч рублей.
 
Оперативники выяснили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный мужчина, он задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:06 +5
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