В 43 населённых пунктах Тульской области модернизируют объекты водоснабжения

Фото Сергея Киреева.

В деревне Брусяновка по программе «Чистая вода Тульской области» полностью заменили водопроводные сети и водонапорную башню. Много лет жители киреевской деревни Брусяновка испытывали проблемы с водоснабжением. Из-за многочисленных повреждений на ветхой водопроводной сети вода подавалась с низким давлением или отсутствовала вовсе.

Рассказывает жительница Брусяновки Валентина Ивановна Рослякова:

Валентина Рослякова – Раньше в нашей деревне стояла старая башня, маленькая и ветхая. Она практически не работала, начались серьезные проблемы с водой. По качеству она была нормальная, но ее не хватало на наш край деревни. Иногда воды не было вовсе, иногда ее подавали с перебоями. Мы даже между собой конфликтовали в деревне — то одни водой пользуются, другим не хватает, то наоборот. Из-за порывов старых труб много воды утекало мимо, а в дома жителей она не поступала. А после порывов из кранов шла грязная вода. Так мы жили много лет. Мы жаловались, несколько лет назад собирали деньги на проект ремонта водонапорки. И вот наконец свершилось: нам заменили трубы и установили новую башню. Помогли наша администрация и правительство.

Система водоснабжения в Брусяновке Киреевского района была реконструирована в 2019 году. Сейчас там полностью заменены сети и установлена новая водонапорная башня. Работы велись в рамках программы «Чистая вода Тульской области».

Из регионального бюджета на работы в Брусяновке было выделено порядка 9 млн рублей. На эти средства переложено 3,65 км водопроводных сетей, установлено пять пожарных гидрантов, 17 железобетонных колодцев, восемь задвижек для отключения отдельных участков сети и улиц при необходимости проведения ремонтных работ. Вместо деревянного павильона над артезианской скважиной построен кирпичный, заменены насосы, установлена новая водонапорная башня.

27 ноября министр ЖКХ региона Олег Дючков проинспектировал объект.

Олег Дючков – Мы посетили объект, который был реконструирован по программе «Чистая вода Тульской области». Проблеме ветхих водопроводных сетей много лет. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин взял на контроль ее решение. В этом году на реализацию этой программы был дополнительно выделен беспрецедентный объем средств — 228 млн рублей из регионального бюджета, в том числе 25 млн руб. — на разработку проектно-сметной документации на строительство, модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения.

– Это позволило нам реконструировать 78 объектов водоснабжения в Тульской области, заменить более 127 км сетей, — продолжает Олег Иванович. — Это рекордные показатели для нашего региона. Акцент на то, чтобы целиком заменить комплексно всю систему водоснабжения в отдельном населенном пункте, а не заниматься «латанием дыр», заменой каких-то отдельных участков водопровода. Вот как, например, в Брусяновке. Здесь проживают всего 174 человека, но у них теперь проблем с водой нет. Они получили полностью новые сети водоснабжения, новую башню, которая позволит круглосуточно и круглогодично обеспечивать жителей водой. При этом после реконструкции сетей расходы на подъем воды снизились в три раза. Это позволяет жителям даже экономить на водоснабжении.

– Таких населенных пунктов у нас 43, в этом году более 80% работ завершено, оставшиеся также находятся в завершающей стадии, — говорит Олег Дючков. — Первый год реализации программы прошел успешно. Есть результаты, я надеюсь, что жители довольны.

Также, по словам Олега Дючкова, в 2019 году началась реализация федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». До 2024 года на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения из федерального бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей. По этой программе комплексно проводят замену сетей и модернизируют станцию очистки воды в поселке Грецовский Веневского района. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой около 5500 жителей поселка Грецовский.

По проекту «Чистая вода» к 2024 году более 93% жителей региона должны быть обеспечены качественной водопроводной водой.

Сейчас этот показатель, рассчитанный по данным службы Роспотребнадзора, составляет 89,8%. По мнению министра ЖКХ Тульской области, темпы работ очень напряженные, но проект будет завершен успешно.

Всего в рамках программы «Чистая вода Тульской области» в 2019 году из областного бюджета выделено 228 млн рублей. В программу вошли 78 объектов в 43 населенных пунктах, в которых проживает более 192 тысяч человек. Ведутся строительство и реконструкция 22 объектов водоснабжения (14 артезианских скважин и восьми насосных станций), ремонт и замена 127,1 км водопровода. Уже завершены работы на 59 объектах.

Программа «Чистая вода Тульской области» продолжится и в последующие годы: в 2020 году сумма финансирования составит 196 млн рублей, в 2021 году — 191,5 млн рублей.

Какие населенные пункты будут входить в программу, решается на конкурсной основе и зависит от районных администраций, которые готовят проектно-сметную документацию на реконструкцию систем водоснабжения.

Жители также могут проявить инициативу, воспользовавшись программой «Народный бюджет».

По поручению Алексея Дюмина администрация Тулы совместно с региональным правительством разработала и реализует программу модернизации системы водоснабжения в Туле. В этом году начаты работы по замене магистральных сетей. На Медвенско-Осетровском водозаборе заменено порядка 3,6 км. На 2020 и 2021 годы в бюджете Тулы и в бюджете региона на замену магистральных водоводов в городе предусмотрено по 100 млн рублей ежегодно. Также вклад в реконструкцию вносит и ресурсоснабжающая организация «Тулагорводоканал».