В Ямнах в 2021 году построят новую школу

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Родителей учеников пригласили на собрание в Иншинскую школу, где сейчас учатся их дети. Здание школы в деревне Ямны признано аварийным и закрыто. Об этом Myslo писал здесь.

В структурном подразделении центра образования №53 в Ямнах учились 63 ребенка 1-9 классов. Теперь их возят школьным автобусом в учебное заведение поселка Иншинский. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, образовательный процесс организован так, что ребята учатся в своих классах со своими же педагогами. В январе для центра образования планируют приобрести еще один автобус, к февралю он пройдет лицензирование.

Изначально в здании школы в Ямнах планировали провести капитальный ремонт, однако было выявлено, что состояние объекта — аварийное, здание подлежит сносу.



Фото ОНФ.

Учитывая реальные потребности этого населенного пункта, администрация города приняла решение о строительстве на этой же территории новой школы. По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева разработана дорожная карта строительства, в соответствии с которой новая школа должна открыть свои двери в 2022 году.

Проектные работы запланированы на 2020 год, строительно-монтажные — на 2021-й.

Сейчас специалисты формируют земельный участок под новую школу. Дорожную карту в ближайшее время представят родительской общественности.

На собрании родителям рассказали, какой будет новая школа в Ямнах. Современное здание, оборудованное в соответствии со всеми требованиями и стандартами, со своими пищеблоком, спортзалом и актовым залом, системами безопасности и доступной среды. На территории учебного заведения оборудуют спортивную площадку.

Родителям рекомендовали создать инициативную группу, с которой будут взаимодействовать в процессе подготовки и во время строительства нового здания школы. Встречи с ней представители городской администрации планируют проводить раз в квартал, чтобы информация поступала из первых рук, и родители были в курсе исполнения каждого этапа дорожной карты. Первую встречу должны провести до 15 марта 2020 года.