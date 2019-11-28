новости
новости
Регистрация
В Ямнах в 2021 году построят новую школу
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Ямнах в 2021 году построят новую школу

Аварийное здание старой школы снесут.

Родителей учеников пригласили на собрание в Иншинскую школу, где сейчас учатся их дети. Здание школы в деревне Ямны признано аварийным и закрыто. Об этом Myslo писал здесь.

В структурном подразделении центра образования №53 в Ямнах учились 63 ребенка 1-9 классов. Теперь их возят школьным автобусом в учебное заведение поселка Иншинский. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, образовательный процесс организован так, что ребята учатся в своих классах со своими же педагогами. В январе для центра образования планируют приобрести еще один автобус, к февралю он пройдет лицензирование.

Изначально в здании школы в Ямнах планировали провести капитальный ремонт, однако было выявлено, что состояние объекта — аварийное, здание подлежит сносу.


Фото ОНФ.

Учитывая реальные потребности этого населенного пункта, администрация города приняла решение о строительстве на этой же территории новой школы. По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева разработана дорожная карта строительства, в соответствии с которой новая школа должна открыть свои двери в 2022 году.

Проектные работы запланированы на 2020 год, строительно-монтажные — на 2021-й.

Сейчас специалисты формируют земельный участок под новую школу. Дорожную карту в ближайшее время представят родительской общественности.

На собрании родителям рассказали, какой будет новая школа в Ямнах. Современное здание, оборудованное в соответствии со всеми требованиями и стандартами, со своими пищеблоком, спортзалом и актовым залом, системами безопасности и доступной среды. На территории учебного заведения оборудуют спортивную площадку.

Родителям рекомендовали создать инициативную группу, с которой будут взаимодействовать в процессе подготовки и во время строительства нового здания школы. Встречи с ней представители городской администрации планируют проводить раз в квартал, чтобы информация поступала из первых рук, и родители были в курсе исполнения каждого этапа дорожной карты. Первую встречу должны провести до 15 марта 2020 года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:20 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯмны
Прочее
новая школастроительство школы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Компания «Полипласт» установила в Кимовске хоккейную площадку
Компания «Полипласт» установила в Кимовске хоккейную площадку
«Ростелеком» заслужил доверие и признание туляков
«Ростелеком» заслужил доверие и признание туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.