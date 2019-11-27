Туляки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Акция состоится в преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Акция запланирована на четверг, 28 ноября. В этот день с 17:00 до 19:00 все желающие смогут пройти бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Местом проведения акции станет ТРЦ «Гостиный двор».
Каждый желающий может проверить свой ВИЧ-статус и получить консультацию врачей-специалистов.
Инициаторами акции выступили Тульский областной центр молодёжи и региональный Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
На данный момент в Тульской области около 7000 жителей, зараженных вирусом иммунодефицита.
Ответственное отношение к своему здоровью и своевременная диагностика – единственная возможность сохранить себя и своих близких. Дело в том, что вовремя назначенная терапия и ответственное отношение к ней пациента способны не только подарить ему нормальную полноценную жизнь, но и снизить количество вирусов в крови до неопределяемого уровня, в связи с чем ВИЧ-инфицированный, получающий лечение, не может заразить окружающих.
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