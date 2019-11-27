Туляки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Акция запланирована на четверг, 28 ноября. В этот день с 17:00 до 19:00 все желающие смогут пройти бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Местом проведения акции станет ТРЦ «Гостиный двор».

Каждый желающий может проверить свой ВИЧ-статус и получить консультацию врачей-специалистов.

Инициаторами акции выступили Тульский областной центр молодёжи и региональный Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

На данный момент в Тульской области около 7000 жителей, зараженных вирусом иммуноде­фицита.