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Туляки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Туляки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Акция состоится в преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Акция запланирована на четверг, 28 ноября. В этот день с 17:00 до 19:00 все желающие смогут пройти бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Местом проведения акции станет ТРЦ «Гостиный двор».

Каждый желающий может проверить свой ВИЧ-статус и получить консультацию врачей-специалистов.

Инициаторами акции выступили Тульский областной центр молодёжи и региональный Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

 

На данный момент в Тульской области около 7000 жителей, зараженных вирусом иммуноде­фицита.

Ответственное отношение к своему здоровью и своевременная диагностика – единственная возможность сохранить себя и своих близких. Дело в том, что вовремя назначенная терапия и ответственное отношение к ней пациента способны не только подарить ему нормальную полноценную жизнь, но и снизить количество вирусов в крови до неопределяемого уровня, в связи с чем ВИЧ-инфицированный, получающий лечение, не может заразить окружающих. 
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:54 0
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