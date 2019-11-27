Новая смотровая площадка на набережной в Богородицке почти достроена

Фото: https://vk.com/bgr_smo3.

На днях здесь появились два фигурных фонарных столба.

Смотровая площадка на набережной в Богородицке почти готова. На днях здесь установили два фигурных, сделанных под «старину», фонарных столба. Также появилась подсветка и на ступеньках. В целом это смотрится довольно эффектно. Местные жители уже оценили такую красоту и ждут, когда площадку полностью благоустроят.

Как сообщает газета «Богородицкие вести», сейчас вдоль центральной части набережной от моста до смотровой устанавливается чугунное ограждение. Работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» должны быть завершены в начале четвертого квартала.

Глава районной администрации Вадим Игонин в интервью изданию отметил, что в дальнейшем смотровую площадку планируется использовать при проведении массовых мероприятий, как концертную сцену.

Обустройство этой площадки — часть большого проекта «Город-театр», к реализации которого приступят уже в скором времени. Подробнее об этом Myslo писал здесь.

Администрация Богородицкого района объявила тендер по выбору подрядчика для реализации работ. Максимальная сумма контракта, который заключат с победителем, составит 54 млн рублей, средства поступят из районного бюджета. Заявки от участников принимают до 4 декабря, а 6 декабря подведут итоги тендера. Об этом сообщает RosTender.info.

Подрядчику предстоит заняться двумя участками реконструкции. Первый включает плотину, второй — улицу Пролетарскую от автовокзала до памятника Екатерины II. Победитель тендера должен будет приступить к строительству сразу после заключения контракта, а сдать работу — к началу октября 2020 года.