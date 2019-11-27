Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства

В пятницу, 29 ноября, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам государственного земельного надзора, нарушений земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 34-16-67. На вопросы туляков ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Максим Козлов.