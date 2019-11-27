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Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства

Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства

Тематическая горячая линия пройдёт в региональном Управлении Росреестра.

В пятницу, 29 ноября, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам государственного земельного надзора, нарушений земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 34-16-67. На вопросы туляков ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Максим Козлов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 +2
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