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Сотрудники ФНС будут ждать туляков допоздна

Сотрудники ФНС будут ждать туляков допоздна

В понедельник, 2 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов.

Для создания благоприятных условий для граждан в преддверии истечения срока уплаты имущественных налогов за прошлый год, в Туле продлены часы работы межрайонной налоговой инспекции № 12.

В пятницу, 29 ноября, операционные залы по адресам: ул. Смидович, д. 20-Б, ул. Тургеневская, д. 66 и ул. Калинина, д. 3, будут работать с 9.00 до 19.00, в понедельник, 2 декабря – с 9.00 до 20.00.

Это позволит тулякам посетить налоговый орган в удобное время, не выбиваясь из привычного графика, уточнить информацию о налоговых начислениях, а также получить соответствующие уведомления. Кроме того, информация доступна в «Личном кабинете налогоплательщика».

Сотрудники регионального Управления ФНС России напоминают, что срок уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов за 2018 год истекает 2 декабря.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:36 −3
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