Для родителей тульских школьников устроили дегустацию школьных обедов

Центр здорового питания в школе №62 появился, как и во многих других школах Тулы, в прошлом году.

Чудесное превращение обычных школьных столовых в современные и комфортные центры – это совместный пилотный проект администрации Тулы и бренда «Города кафе» (принадлежит ООО «Торговый дом СПП»), который кормит тульских школяров с 2015 года. Превращение не только внешнее, меняются подходы к обслуживанию учеников, подаче блюд и самого меню.

Справка Myslo

Бренд «Город кафе» (ООО «Торговый дом СПП») (тульский филиал ул. Луначарского, 67) входит в топ-5 компаний России в области аутсорсинга питания. За 15 лет успешной работы на рынке компания объединила 420 объектов и более 3500 сотрудников, ежедневно обслуживающих более 250 000 потребителей. Компания ежедневно обеспечивает горячими завтраками и обедами 35 000 тульских школьников.

– В этой школе мы обслуживаем горячим питанием около 250 школьников. Сегодня презентуем новое меню платных обедов и устраиваем дегустацию для родителей учеников 5-9-х классов. Для ребят этого возраста – самого сложного в жизни, переходного, когда организм растет, и учебные нагрузки тоже, – очень важно качественное, правильно организованное питание, – рассказывает заместитель директора тульского филиала «Города кафе» Денис Детков. – Согласитесь, свежеприготовленная горячая пища из проверенных качественных продуктов намного полезнее, чем чипсы с газировкой.

По словам Дениса Деткова, к составлению меню в «Городе кафе» относятся очень ответственно:

– У нас цикличное двухнедельное меню, то есть в течение двух недель каждый день новый набор блюд. Всё меню согласовано с Роспотребнадзором и жестко контролируется администрацией учебного заведения. По предложениям родительского комитета мы можем внести в него изменения, например, если какое-то блюдо особенно понравилось ребятам, мы постараемся включать его в рацион чаще.

Обеды, которые презентовал «Город кафе», не только комплексные – школьники сами могут «собрать» свой обед.

Для начальных классов установлен организованный приём пищи — в определённое время ученики вместе с классным руководителем посещают столовую, где их ждёт накрытый стол. Классный руководитель ведёт учёт пришедших учеников.

Чтобы питаться в удобное время, «Город Кафе» разработал и предложил родителям «меню свободного выбора» — ученики могут «собрать» свой обед по своему выбору. Так питаются все старшеклассники. Например, не хочет ребенок гречку с котлетой – он может взять запеченный картофель с сосиской. Есть несколько вариантов салатов, горячих блюд и напитков, ну и конечно, выпечки, в том числе любимой многими пиццы.

Родители дистанционно могут не только пополнять счёт, но и отслеживать, на что их ребёнок потратил деньги. в личном кабинете на сайте мояшкола.рус.

Цена комплексного обеда – 55 рублей.

Татьяна, мама ученика 8-го класса, пришла на дегустацию, чтобы лично проверить, чем кормят в школьной столовой:

– Я даю сыну деньги на обед, но, если честно, не знаю, вкусно ли тут кормят.

На дегустации Татьяна попробовала и салат, и котлету, и рыбу. По ее словам, блюда выглядят аппетитно и на вкус почти как домашние.

У Галины в школу ходит внучка, а скоро в первый класс пойдет и вторая.

– В школе дети проводят много времени, нужна обязательно горячая пища. Хорошо, что есть выбор – кому-то нужен полный обед с первым и вторым, а кому-то достаточно второго и компота.

Денис Детков рассказал родителям, как на предприятии контролируют качество пищи:

– Все продукты мы закупаем только у проверенных местных поставщиков. И прежде чем заключить договоры на поставку того или иного сырья, обязательно проводим экспертизу. Готовим тут, используя высокотехнологичное оборудование. Качество питания учеников в ежедневном режиме мониторят два специалиста-технолога, управление образования, администрация школы и родительский комитет.

В ближайшее время на входе в школу будет установлен турникет и введены «Карты школьника». Они станут не только пропуском в здание, но и электронным кошельком для оплаты обедов в Центре здорового питания. Поставку турникетов и изготовление карт обеспечивает «Город кафе». Все средства, которые родители положат на карту, можно потратить только в школьной столовой. А родители смогут легко контролировать траты ребенка на питание через личный кабинет.

Ирина Петрунина, технолог производства, и Людмила Бычкова, зав. производством, радушно угощали родителей.

– А то, что мы сегодня попробовали (это правда вкусно!), – так всегда будет? – уточняли после дегустации родители школьников.

Денис Детков заверил, что всегда. И даже вкуснее!

Вопросы по организации питания и внедрению электронной системы расчета родители учеников тульских школ могут задать по телефону горячей линии: 8 (800) 22-22-811.







