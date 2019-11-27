новости
новости
Регистрация
Для родителей тульских школьников устроили дегустацию школьных обедов

Для родителей тульских школьников устроили дегустацию школьных обедов

В Центре здорового питания школы №62 родителям учеников презентовали новое меню и новые формы обслуживания.

Центр здорового питания в школе №62 появился, как и во многих других школах Тулы, в прошлом году. 

Чудесное превращение обычных школьных столовых в современные и комфортные центры – это совместный пилотный проект администрации Тулы и бренда «Города кафе» (принадлежит ООО  «Торговый дом СПП»), который кормит тульских школяров с 2015 года. Превращение не только внешнее, меняются подходы к обслуживанию учеников, подаче блюд и самого меню.

Справка Myslo

Бренд «Город кафе» (ООО «Торговый дом СПП») (тульский филиал ул. Луначарского, 67) входит в топ-5 компаний России в области аутсорсинга питания. За 15 лет успешной работы на рынке компания объединила 420 объектов и более 3500 сотрудников, ежедневно обслуживающих более 250 000 потребителей. Компания ежедневно обеспечивает горячими завтраками и обедами 35 000 тульских школьников.

– В этой школе мы обслуживаем горячим питанием около 250 школьников. Сегодня презентуем новое меню платных обедов и устраиваем дегустацию для родителей учеников 5-9-х классов. Для ребят этого возраста – самого сложного в жизни, переходного, когда организм растет, и учебные нагрузки тоже, – очень важно качественное, правильно организованное питание, – рассказывает заместитель директора тульского филиала «Города кафе» Денис Детков. – Согласитесь, свежеприготовленная горячая пища из проверенных качественных продуктов намного полезнее, чем чипсы с газировкой.

По словам Дениса Деткова, к составлению меню в «Городе кафе» относятся очень ответственно:

– У нас цикличное двухнедельное меню, то есть в течение двух недель каждый день новый набор блюд. Всё меню согласовано с Роспотребнадзором и жестко контролируется администрацией учебного заведения. По предложениям родительского комитета мы можем внести в него изменения, например, если какое-то блюдо особенно понравилось ребятам, мы постараемся включать его в рацион чаще.

Обеды, которые презентовал «Город кафе», не только комплексные – школьники сами могут «собрать» свой обед.

Для начальных классов установлен организованный приём пищи — в определённое время ученики вместе с классным руководителем посещают столовую, где их ждёт накрытый стол. Классный руководитель ведёт учёт пришедших учеников.

Чтобы питаться в удобное время, «Город Кафе» разработал и предложил родителям «меню свободного выбора» — ученики  могут «собрать» свой обед по своему выбору. Так питаются все старшеклассники. Например, не хочет ребенок гречку с котлетой – он может взять запеченный картофель с сосиской.  Есть несколько вариантов салатов, горячих блюд и напитков, ну и конечно, выпечки, в том числе любимой многими пиццы.

Родители дистанционно могут не только пополнять счёт, но и отслеживать,  на что их ребёнок потратил деньги. в личном кабинете на сайте мояшкола.рус.

Цена комплексного обеда – 55 рублей.

Татьяна, мама ученика 8-го класса, пришла на дегустацию, чтобы лично проверить, чем кормят в школьной столовой:

– Я даю сыну деньги на обед, но, если честно, не знаю, вкусно ли тут кормят.

На дегустации Татьяна попробовала и салат, и котлету, и рыбу. По ее словам, блюда выглядят аппетитно и на вкус почти как домашние.

У Галины в школу ходит внучка, а скоро в первый класс пойдет и вторая.

– В школе дети проводят много времени, нужна обязательно горячая пища. Хорошо, что есть выбор – кому-то нужен полный обед с первым и вторым, а кому-то достаточно второго и компота.

Денис Детков рассказал родителям, как на предприятии контролируют качество пищи:

– Все продукты мы закупаем только у проверенных местных поставщиков. И прежде чем заключить договоры на поставку того или иного сырья, обязательно проводим экспертизу. Готовим тут, используя высокотехнологичное оборудование. Качество питания учеников в ежедневном режиме мониторят два специалиста-технолога, управление образования, администрация школы  и родительский комитет.

В ближайшее время на входе в школу будет установлен турникет и введены «Карты школьника». Они станут не только пропуском в здание, но и электронным кошельком для оплаты обедов в Центре здорового питания. Поставку турникетов и изготовление карт обеспечивает «Город кафе».  Все средства, которые родители положат на карту, можно потратить только в школьной столовой. А родители смогут легко контролировать траты ребенка на питание через личный кабинет.

Ирина Петрунина, технолог производства, и Людмила Бычкова, зав. производством, радушно угощали родителей.

– А то, что мы сегодня попробовали (это правда вкусно!), – так всегда будет? – уточняли после дегустации родители школьников.

Денис Детков заверил, что всегда. И даже вкуснее!

Вопросы по организации питания и внедрению электронной системы расчета родители учеников тульских школ могут задать по телефону горячей линии: 8 (800) 22-22-811.

Галерея
дегустация школьных обедов, Фото: 1
дегустация школьных обедов, Фото: 2
дегустация школьных обедов, Фото: 3
дегустация школьных обедов, Фото: 4
дегустация школьных обедов, Фото: 5
дегустация школьных обедов, Фото: 6
дегустация школьных обедов, Фото: 7
дегустация школьных обедов, Фото: 8
дегустация школьных обедов, Фото: 9
дегустация школьных обедов, Фото: 10
дегустация школьных обедов, Фото: 11
дегустация школьных обедов, Фото: 12
дегустация школьных обедов, Фото: 13
дегустация школьных обедов, Фото: 14
дегустация школьных обедов, Фото: 15
дегустация школьных обедов, Фото: 16
дегустация школьных обедов, Фото: 17
дегустация школьных обедов, Фото: 18
показать все фотографии




 

 

 

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:28
Другие статьи по темам
Событие
дегустация школьного питания
Люди
Торговый дом СПП
Место
школа 62Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
«Черная пятница»: тулякам советуют не терять голову
«Черная пятница»: тулякам советуют не терять голову
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.