В тульских школах появляются центры здорового питания

Фото Дмитрия Дзюбина.

Теперь школьники будут завтракать и обедать в ярких и обновленных помещениях.

В тульских школах полным ходом идет обновление столовых. Помещения после ремонта выглядят современно и ярко, так что у школьников не только появляется аппетит, но и повышается настроение.

Трансформация столовых в центры здорового питания – это совместный пилотный проект администрации Тулы и организации, предоставляющей школьное питание, – «Торговый дом СПП». В рамках проекта не только обновление интерьера, но и полное переоборудование кухни.

Стоимость ремонта в каждом учреждении обходится примерно в три миллиона рублей.

19 сентября глава администрации Тулы Евгений Авилов лично побывал на открытии центра здорового питания в Центре образования №8 на ул. Фрунзе.

Евгений Авилов – Этот проект – определенная социальная нагрузка для наших партнеров по организации питания – «Торгового дома СПП». Эта организация должна приводить в порядок столовые в учреждениях, которые они обслуживают. Приятно, что компания подбирает различный дизайн для школ, где-то стены расписаны под хохлому, где-то оформлены в итальянском стиле. Но при этом не стоит забывать, что главным для поставщиков остается качественное питание в школах. Проводится постоянный мониторинг системы питания администрацией Тулы, родительскими комитетами, а также Роспотребнадзором и уполномоченным по правам ребенка в Тульской области. Хочу отметить, что жалоб на школьные завтраки и обеды в последнее время стало значительно меньше. Однако мы стремимся к тому, чтобы они совсем исчезли.

Евгений Авилов подчеркнул, что контроль за качеством еды в столовой должны осуществлять, в первую очередь, руководители образовательных учреждений, только в таком случае удастся сразу же решать все возникающие проблемы.

Кстати, подстраивать под современные реалии приходится не только интерьер, но и меню. Поставщики питания следят, какие блюда у школьников пользуются популярностью, а какие, наоборот, остаются несъеденными, и стараются построить меню так, чтобы ученики были довольны завтраками и обедами. Естественно, любые изменения вводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.