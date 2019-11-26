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На Новомосковском шоссе сгорели строительный вагончик и гора макулатуры
Фото: vk.com/tulskiypruanik.

На Новомосковском шоссе сгорели строительный вагончик и гора макулатуры

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов.

В ночь на 26 ноября на Новомосковском шоссе в Туле произошел пожар. К моменту приезда огнеборцев открытым пламенем горели строительный вагончик и макулатура на площади примерно в 90 кв. м.
 
По словам очевидцев, которые опубликовали фото в сети, пожар было видно за несколько километров. В результате происшествия вагончик и макулатура полностью сгорели. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:15 +3
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