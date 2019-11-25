Весной 2020 года в Туле начнёт работу новый мусорный полигон

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина обсудили результаты перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В рамках этой работы в Тульской области была скорректирована территориальная схема обращения с отходами. По итогам анализа в текущем году она была признана федеральными экспертами одной из лучших в стране.

Также регион одним из первых начал масштабную работу по обустройству контейнерных площадок. По поручению Алексея Дюмина из областного бюджета выделено 45 млн рублей на создание более чем 800 контейнерных площадок. В октябре года на эти цели было выделено еще 25 млн рублей.

В Тульской области запущен первый в стране интерактивный сервис контроля вывоза ТКО, который позволяет каждому жителю самостоятельно контролировать процесс оказания коммунальной услуги. С начала следующего года в регионе будет полностью автоматизирован контроль за всем циклом обращения с отходами.

Министр экологии и природных ресурсов Юрий Панфилов сообщил, что организован вывоз мусора, услуга оказывается на 98% территории региона. За первые три квартала образование несанкционированных свалок сократилось на 56%. Юрий Панфилов отметил, что вся работа по обращению с ТКО будет проводиться с учетом основных направлений нацпроекта «Экология».

Алексей Дюмин поручил в течение следующего года полностью закрыть вопросы покрытия территории региона услугами региональных операторов и обеспечения контейнерными площадками. Губернатор подчеркнул, что площадки должны быть оборудованы в соответствии с установленными требованиями. В качестве негативного примера глава региона привел места сбора отходов в Алексине и Донском.

Наряду с уже установленными и применяемыми льготами по оплате коммунальных услуг для отдельных категорий граждан по инициативе Алексея Дюмина в нашем регионе применяются дополнительные скидки. Их предоставляют семьям, воспитывающим трех и более детей, и гражданам, имеющим в собственности неиспользуемые жилые объекты недвижимости. Подобные скидки действуют только в некоторых областях.

Первый заместитель гендиректора ООО «Хартия» Михаил Минчаков сообщил, что для работы в Тульской области компания закупила более 60 единиц современной техники и заменено более 10500 контейнеров. Регоператор начал подготовительный этап внедрения системы раздельного сбора отходов, планируется установить более 500 специальных контейнеров.

Ведется строительство технопарка «Тула», на территории которого будет размещен современный полигон, отвечающий высоким экологическим стандартам. Начало работы объекта - весна 2020 года. Также в 2020 году ООО «Хартия» будет создан новый современный комплекс по переработке ТКО. В 2019 году «Хартия» инвестировала 919,9 млн рублей в спецтехнику, объекты и инфраструктуру, всего планируется вложить более 3,2 млрд рублей.

Гендиректор ООО «МСК-НТ» Елена Поволоцкая сообщила, что за 10 месяцев число населенных пунктов, где предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО, увеличилось с 274 до 894.

В Ефремове планируется построить комплекс обработки ТКО – проводятся необходимые инженерно-изыскательские работы и конкурс на выбор проектной организации. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году. Также в планах регоператора – реконструкция объекта размещения отходов в Плавском районе с учетом создания комплекса по обработке отходов.

– Первый этап перехода на новую систему обращения с ТКО пройден. Есть определенные результаты, но сохраняются и шероховатости, продолжают поступать и сигналы от жителей. Необходимо до конца отладить оставшиеся моменты, активнее двигаться к переходу на раздельный сбор отходов и вводить в эксплуатацию современные объекты по обращению с ТКО, – подытожил Алексей Дюмин.