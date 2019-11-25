В Тульской области более чем на 40% снизилось число отравлений алкоголем

С января по октябрь в регионе на 41,4% уменьшилось число отравлений спиртосодержащей продукцией по сравнению с данными прошлого года. Специалисты отмечают, что чаще всего смертельные отравления связаны с избыточным употреблением алкоголя, несовместимым с жизнью.

В России введён законодательный запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, по которой продаётся водка, ликеро-водочные изделия и другие крепкие напитки. Кроме того, непищевая продукция запрещена к реализации в заведениях общественного питания.

Запреты не распространяются на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию. В ходе контроля за исполнением действующего законодательства, сотрудники тульского Роспотребнадзора проверили 203 торговые точки – нарушений не выявлено.