новости
новости
Регистрация
В Тульской области более чем на 40% снизилось число отравлений алкоголем

В Тульской области более чем на 40% снизилось число отравлений алкоголем

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора подвели итоги токсикологического мониторинга.

С января по октябрь в регионе на 41,4% уменьшилось число отравлений спиртосодержащей продукцией по сравнению с данными прошлого года. Специалисты отмечают, что чаще всего смертельные отравления связаны с избыточным употреблением алкоголя, несовместимым с жизнью.

В России введён законодательный запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, по которой продаётся водка, ликеро-водочные изделия и другие крепкие напитки. Кроме того, непищевая продукция запрещена к реализации в заведениях общественного питания.

Запреты не распространяются на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию. В ходе контроля за исполнением действующего законодательства, сотрудники тульского Роспотребнадзора проверили 203 торговые точки – нарушений не выявлено.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:48 +4
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областипроверка Роспотребнадзорапродажа спиртосодержащей продукцииотравления алкоголем
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские росгвардейцы задержали неадекватного посетителя ресторана
Тульские росгвардейцы задержали неадекватного посетителя ресторана
Весной 2020 года в Туле начнёт работу новый мусорный полигон
Весной 2020 года в Туле начнёт работу новый мусорный полигон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.