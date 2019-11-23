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В Тульской области проверяют, соблюдают ли водители правила перевозки детей

В Тульской области проверяют, соблюдают ли водители правила перевозки детей

Родители, помните, безопасность детей в ваших руках!

В целях стабилизации ситуации по детскому дорожно-транспортному травматизму, снижения количества аварий с участием несовершеннолетних, а также для выявления и пресечения фактов нарушений правил перевозки детей, с 16 по 24 ноября в Тульской области проводится профилактическое мероприятие «Пристегни ребенка!».

В рамках акции вблизи одного из образовательных учреждений областного центра, инспекторы ДПС проверяли наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля и применение ремней безопасности взрослыми участниками дорожного движения. В мероприятии приняли участие активисты одного из детских волонтерскихких отрядов. Ребята напоминали пешеходам и водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми друг к другу.

В большинстве случаев дети перевозились без нарушения Правил дорожного движения, что говорит о положительной динамике использования детских удерживающих устройств.

Из более чем  30 остановленных и проверенных транспортных средств, только в 2 случаях родители пренебрегли безопасностью маленьких пассажиров.

По фактам выявленных нарушений правил перевозки детей в отношении водителей были составлены соответствующие административные материалы, и проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.

 

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 22 ПДД РФ:

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX **, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Родители, помните, безопасность детей в ваших руках!

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:36 0
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