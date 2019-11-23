Пятеро туляков отдали мошенникам 370 тысяч рублей

Полицейские напоминают: банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт по телефону. Просить назвать эти данные может только мошенник.

Пять жителей региона пострадали за минувшие сутки от действий мошенников. Злоумышленники под различными предлогами выяснили у них данные о банковских картах, а затем списали деньги. В общей сложности потерпевшие лишились почти 370 тысяч рублей.

Управление МВД по Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества. Сотрудники полиции обращают внимание на то, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт у населения. И тем более такое невозможно при телефонном разговоре.

Надо понимать: если собеседник представился работником банка и требует реквизитов карты, значит это действует мошенник. Не выполняйте его требования, несмотря на его предупреждения о блокировке карты или счёта. Сразу же перезвоните на горячую линию банка по номеру, указанному на карте.