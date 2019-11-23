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Пятеро туляков отдали мошенникам 370 тысяч рублей

Пятеро туляков отдали мошенникам 370 тысяч рублей

Полицейские напоминают: банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт по телефону. Просить назвать эти данные может только мошенник.

Пять жителей региона пострадали за минувшие сутки от действий мошенников. Злоумышленники под различными предлогами выяснили у них данные о банковских картах, а затем списали деньги. В общей сложности потерпевшие лишились почти 370 тысяч рублей.

Управление МВД по Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества. Сотрудники полиции обращают внимание на то, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт у населения. И тем более такое невозможно при телефонном разговоре.

Надо понимать: если собеседник представился работником банка и требует реквизитов карты,  значит это действует мошенник. Не выполняйте его требования, несмотря на его предупреждения о блокировке карты или счёта. Сразу же перезвоните на горячую линию банка по номеру, указанному на карте.

Звонок на горячую линию банка или обращение в банковское отделение является гарантией защиты от действий мошенников.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:14 +1
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