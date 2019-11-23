В России намерены снизить до 21% число курильщиков

В течение шести месяцев минздрав РФ разработает план мероприятий по ее реализации по снижению табачной зависимости населения России. Основан он будет на антитабачной концепции, подписанной 22 ноября председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

Концепция должна быть реализована до 2035 года. Она подразумевает, что через 15 лет число курящих в России должно снизиться до 21% (сейчас 29%), а объем продаж сигарет на душу населения должен сократиться с 1600 до 1000 штук в год. сообщает «Лентач».