В России намерены снизить до 21% число курильщиков
Основным инструментом реализации антитабачной концепции станет применение ценовых и налоговых мер, а также поддержку корпоративных оздоровительных программ.
В течение шести месяцев минздрав РФ разработает план мероприятий по ее реализации по снижению табачной зависимости населения России. Основан он будет на антитабачной концепции, подписанной 22 ноября председатель правительства страны Дмитрий Медведев.
Концепция должна быть реализована до 2035 года. Она подразумевает, что через 15 лет число курящих в России должно снизиться до 21% (сейчас 29%), а объем продаж сигарет на душу населения должен сократиться с 1600 до 1000 штук в год. сообщает «Лентач».
Основным инструментом реализации антитабачной концепции станет «применение ценовых и налоговых мер с целью снижения доступности табачной и иной никотиносодержащей продукции для населения».
Наряду с экономическими рычагами сдерживания потребления табака Концепция предлагает развивать корпоративные оздоровительные и антиникотиновые программы.
Ограничения затронут не только табачную продукцию, но и электронные сигареты и вейпы.