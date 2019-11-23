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Туляков штрафуют за создание несанкционированных свалок

Туляков штрафуют за создание несанкционированных свалок

Рейды с целью выявления фактов складирования мусора в неположенном месте прошли 22 ноября в Туле.

Контрольные мероприятия состоялись на ул. Болдина и ул. Привокзальной, а также в Пролетарском округе. В результате рейда выявлен факт несанкционированного складирования строительного мусора на ул. Привокзальной, д.5. Составлен протокол об административном правонарушении.

В Пролетарском округе по итогам рейда также составлен один протокол о нарушении Правил благоустройства Тулы. 

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрено статьей 8.14. «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест». Нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:21 +2
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