Туляков штрафуют за создание несанкционированных свалок

Рейды с целью выявления фактов складирования мусора в неположенном месте прошли 22 ноября в Туле.

Контрольные мероприятия состоялись на ул. Болдина и ул. Привокзальной, а также в Пролетарском округе. В результате рейда выявлен факт несанкционированного складирования строительного мусора на ул. Привокзальной, д.5. Составлен протокол об административном правонарушении.

В Пролетарском округе по итогам рейда также составлен один протокол о нарушении Правил благоустройства Тулы.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрено статьей 8.14. «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест». Нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.