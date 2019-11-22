Тульских пенсионеров приглашают поучаствовать в вокальном шоу «Ты супер!»

Телеканал НТВ объявил кастинг на телевизионный проект «Ты супер! 60+». К участию приглашаются пожилые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями.

Важное условие — претендент на участие в конкурсе должен проживать в доме престарелых, в специализированном интернате или находиться под присмотром органов социальной защиты.



Самых талантливых пригласят в Москву. Все расходы по проезду, питанию и проживанию берет на себя телеканал.

Заявки принимаются до 25 декабря 2019 года.

Чтобы попасть на прослушивание, участнику нужно заполнить анкету и прикрепить к ней видео с одной или несколькими песнями, а также видео с рассказом о себе.



Подробности можно узнать на сайте www.ntv.ru. Заявку можно отправить по электронной почте: vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru, svet.selina@gmail.com или casting@ntv.ru.

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