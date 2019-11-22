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Тульских школьников приглашают пройти по партизанским тропам

Тульских школьников приглашают пройти по партизанским тропам

В областном центре пройдут военно-историческая реконструкция, приуроченная к годовщине Тульской оборонительной операции.

В субботу, 23 ноября на Косой горе советские партизаны, ополченцы и бойцы Красной Армии и войск НКВД сразятся с немецко-фашистскими захватчиками – реконструкторы из молодежных военно-исторических клубов Тулы и Подмосковья воспроизведут сцены партизанской жизни отряда под командованием Н. Г. Есипова и боевой эпизод на рубежах героической обороны города в ноябре 1941 года.

Памятная и просветительская акция проводится в годовщину ожесточенных боев за Тулу по инициативе Молодежного военно-исторического объединения «Муравский шлях». Живой урок истории и географии родного края для детей и молодежи проводится на свежем воздухе и позволяет погрузиться в атмосферу героических событий прошлого.

В этом году основным организатором мероприятия является Фонд социально-культурных инициатив, при поддержке Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества, Агентства развития внутреннего туризма и АНО «Технологии Созидания».

Мероприятия откроются пешеходной экскурсией по историческому лесному массиву «Малиновая засека». Заместитель гендиректора Фонда социально-культурных инициатив Денис Садовников проведет всех желающих тайными партизанскими тропами.

Начало пешеходной экскурсии – в 10.00 от автобусной остановки «Лесная» (пос. Косая гора, ул. Горького). Военно-историческая постановка начнется в 12.00 у бывшей станции «Рвы» узкоколейной железной дороги.

Справки и связь с организаторами – по телефону: 8(906)534-20-75.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:41 0
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