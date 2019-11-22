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Тульская прокуратура провела проверку по факту падения ребенка в колодец теплосетей
Фото: vk.com/tulaproletarskii.

Тульская прокуратура провела проверку по факту падения ребенка в колодец теплосетей

Рассказываем об итогах.

Прокуратура Пролетарского района провела проверку по факту падения шестилетнего мальчика в колодец теплосетей. Происшествие случилось 21 октября на ул. Приупской. К счастью, ребенок отделался испугом и легкими ушибами. 

Установлено, что мальчик поскользнулся и упал в пространство тепловой камеры тепловой сети, находящейся по договору аренды на обслуживании у АО «Тулатеплосеть». После происшествия предприятие привело объект в безопасное состояние, заложив пространство тепловой камеры кирпичной кладкой.

- В связи с произошедшим инцидентом прокуратура осмотрела тепловые камеры теплосетей на территории района и установила, что в нарушение требований ФЗ в кирпичных кладках тепловых камер по улицам Металлургов и Декабристов имеются следы разрушений, в связи с чем требуется проведение их текущего ремонта, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки в адрес генерального директора акционерного общества прокуратура внесла представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:30 +2
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