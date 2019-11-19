Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Водоснабжение Кимовска восстановлено
Для устранения неисправности пришлось заменить частотный преобразователь.
Водоснабжения города Кимовск Тульской области восстановлено. Как следует из официального заявления местной администрации, в 12.10 была произведена замена вышедшего из строя частотного преобразователя.
Напомним, утром 19 ноября региональное МЧС сообщило о частичном нарушении холодного водоснабжения в Кимовске. Информация о происшествии поступила в 10.35. В зону отключения попало около 1395 домов различной этажности.
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