Водоснабжение Кимовска восстановлено

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Водоснабжения города Кимовск Тульской области восстановлено. Как следует из официального заявления местной администрации, в 12.10 была произведена замена вышедшего из строя частотного преобразователя.

Напомним, утром 19 ноября региональное МЧС сообщило о частичном нарушении холодного водоснабжения в Кимовске. Информация о происшествии поступила в 10.35. В зону отключения попало около 1395 домов различной этажности.