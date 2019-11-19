новости
новости
Регистрация
Водоснабжение Кимовска восстановлено
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Водоснабжение Кимовска восстановлено

Для устранения неисправности пришлось заменить частотный преобразователь.

Водоснабжения города Кимовск Тульской области восстановлено. Как следует из официального заявления местной администрации, в 12.10 была произведена замена вышедшего из строя частотного преобразователя.
 
 

Напомним, утром 19 ноября региональное МЧС сообщило о частичном нарушении холодного водоснабжения в Кимовске. Информация о происшествии поступила в 10.35. В зону отключения попало около 1395 домов различной этажности.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:46 +4
Другие статьи по темам
Событие
отключение водыкоммунальная авария
Место
Тульская областьКимовск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП под Тулой пострадали 5-летняя девочка и ее мама
В ДТП под Тулой пострадали 5-летняя девочка и ее мама
Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019
Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.