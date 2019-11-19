новости
новости
Регистрация
В ДТП под Тулой пострадали 5-летняя девочка и ее мама
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В ДТП под Тулой пострадали 5-летняя девочка и ее мама

Предполагается, что водитель не справилась с управлением.

Утром 18 ноября на первом километре автодороги «Скуратово-Фалдино-Кишкино» (Ленинский район) произошло ДТП. По предварительной информации, 38-летняя водитель Kia Optima не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в дерево обочине.
 
«В результате ДТП пострадали водитель данного автомобиля, которая с различными травмами была госпитализирована и несовершеннолетний пассажир, девочка 2014 г. р., которая обращалась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена. В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля без использования специального детского удерживающего устройства», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
 
 
Уважаемые родители! Госавтоинспекция напоминает! Перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими 7-летнего возраста. В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ.
 
Не стоит забывать, что удерживающие устройства подбираются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его ростом и весом.
 
Использование ДУУ позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:44 +5
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддГосавтоинспекция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за гибели животных в деревне по Тулой введен карантин
Из-за гибели животных в деревне по Тулой введен карантин
Водоснабжение Кимовска восстановлено
Водоснабжение Кимовска восстановлено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.