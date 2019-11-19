В ДТП под Тулой пострадали 5-летняя девочка и ее мама

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Утром 18 ноября на первом километре автодороги «Скуратово-Фалдино-Кишкино» (Ленинский район) произошло ДТП. По предварительной информации, 38-летняя водитель Kia Optima не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в дерево обочине.

«В результате ДТП пострадали водитель данного автомобиля, которая с различными травмами была госпитализирована и несовершеннолетний пассажир, девочка 2014 г. р., которая обращалась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена. В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля без использования специального детского удерживающего устройства», — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Уважаемые родители! Госавтоинспекция напоминает! Перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими 7-летнего возраста. В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ.

Не стоит забывать, что удерживающие устройства подбираются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его ростом и весом.

Использование ДУУ позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.