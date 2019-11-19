В Кимовске снова коммунальная авария: без воды 1,4 тысячи домов

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На этот раз причина в вышедшем из строя частотном преобразователе.

Утром 19 ноября региональное МЧС сообщило о частичном нарушении холодного водоснабжения в Кимовске. Информация о происшествии поступила в 10.35.

«В зону отключения попало около 1395 домов различной этажности. Причина — выход из строя частотного преобразователя. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

На месте работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле спасателей и администрации муниципального образования.