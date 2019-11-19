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Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019

Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019

Защита проектов-финалистов национальной премии в области событийного туризма проходила в Самаре 15-17 ноября.

В разных номинациях было представлено более 200 проектов из 51 региона России и два зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии. Музейный комплекс «Куликово поле» завоевал Гран-при как лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия.

Современный музейный комплекс на Куликовом поле был построен в 2015 году в непосредственной близости к полю сражения. Комплекс оснащен смотровой площадкой, выставочными залами, информационным центром, сувенирными лавками и кафе, на территории есть гостевые дома.

В октябре 2016 года была открыта постоянная экспозиция о Куликовской битве. Здесь посетители могут познакомиться с летописной историей сражения, а также узнать, как изучают Куликово поле ученые, увидеть археологические находки с поля битвы, реконструкции доспехов русских и ордынских воинов.  

Жюри туристического конкурса Russian Event Awards 2019 оценило мероприятия, которые ежегодно привлекают в новый музейный комплекс десятки тысяч посетителей.

И календарь событий на следующий год уже определен. Так, 5-7 июня здесь соберутся финалисты творческого конкурса «Цветет ковыль». 12 июня Музейный комплекс «Куликово поле» станет одной из центральных площадок в Тульской области, где пройдут торжества по случаю Дня России. 19 и 20 сентября, как и на Красном холме, в Моховом состоится празднование 640 годовщины Куликовской битвы.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 12:40 0
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