Туляков приглашают на фестиваль «Добрые крышечки»

«Добрые крышечки» — Всероссийский социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития.



Механизм проекта прост и понятен: собранные крышечки направляются в Новомосковскую компанию ООО «ВТОРПЛАСТ», а вырученные деньги перечисляются в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на покупку реабилитационной техники.



С недавнего времени помимо пластиковых крышечек организаторы стали принимать пластик определенной маркировки, металл, батарейки и макулатуру, деньги от переработки данного вторсырья направляются в тульский благотворительный фонд «Не молчи».

За почти три года существования проекта общими усилиями на территории Тульской области было собрано более 6,5 тонн пластиковых крышечек и более 10 тонн ценного вторсырья.

Недавно начат новый 24-й сбор «добрых крышечек», а всего с декабря 2016 года их собрано более 160 тонн по всей России! На деньги от сдачи крышек уже приобретены 16 инвалидных колясок, 1 спец. кресло, 1 спец. костюм, 2 вертикализатора, 1 ходунки и 2 электротрицикла.

Екатерина Олейник, один из инициаторов проекта «Добрые крышечки» на территории Тульской области:

Екатерина Олейник Я очень люблю данный проект, потому что с помощью него мы решаем сразу две задачи: уменьшаем количество отходов, которые попадают на полигоны, и помогаем детям из приемных семей с особенностями развития. Этот проект отлично развит на территории всей Тульской области. Наверное, каждый третий туляк либо знает о нем, либо принимаем активное участие. Проект уже давно перерос в нечто большее — мы не просто собираем крышечки, мы рассказываем о культуре потребления, о многоразовой альтернативе, о принципах рационального природопользования. На фестивале мы ждем не только участников проекта, но и просто всех желающих.

На фестивале вас ждут: