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Туляков приглашают на фестиваль «Добрые крышечки»

Туляков приглашают на фестиваль «Добрые крышечки»

Он состоится 24 ноября в 14.00 в «Ликерке Лофт». Организаторы - тульское отделение «ЭКА» и волонтеры проекта.

«Добрые крышечки» — Всероссийский социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития.

Механизм проекта прост и понятен: собранные крышечки направляются в Новомосковскую компанию ООО «ВТОРПЛАСТ», а вырученные деньги перечисляются в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на покупку реабилитационной техники.

С недавнего времени помимо пластиковых крышечек организаторы стали принимать пластик определенной маркировки, металл, батарейки и макулатуру, деньги от переработки данного вторсырья направляются в тульский благотворительный фонд «Не молчи».

За почти три года существования проекта общими усилиями на территории Тульской области было собрано более 6,5 тонн пластиковых крышечек и более 10 тонн ценного вторсырья.

Недавно начат новый 24-й сбор «добрых крышечек», а всего с декабря 2016 года их собрано более 160 тонн по всей России! На деньги от сдачи крышек уже приобретены 16 инвалидных колясок, 1 спец. кресло, 1 спец. костюм, 2 вертикализатора, 1 ходунки и 2 электротрицикла.

Екатерина Олейник, один из инициаторов проекта «Добрые крышечки» на территории Тульской области:

Екатерина Олейник

Я очень люблю данный проект, потому что с помощью него мы решаем сразу две задачи: уменьшаем количество отходов, которые попадают на полигоны, и помогаем детям из приемных семей с особенностями развития. Этот проект отлично развит на территории всей Тульской области. Наверное, каждый третий туляк либо знает о нем, либо принимаем активное участие. Проект уже давно перерос в нечто большее — мы не просто собираем крышечки, мы рассказываем о культуре потребления, о многоразовой альтернативе, о принципах рационального природопользования. На фестивале мы ждем не только участников проекта, но и просто всех желающих.

На фестивале вас ждут:

  • сбор отходов на переработку (крышечки, пластик с маркировками «2», «4», «5», жесть, алюминий, батарейки);
  • интерактивные экологические площадки;
  • презентация проекта «Экодвор»;
  • экоигры с подарками;
  • творческие выступления;
  • бесплатный мастер-класс по росписи пряников;
  • выставка вещей, сделанных из вторсырья;
  • фотосушка;
  • кулинарный конкурс и другое.
     
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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 08:20 0
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