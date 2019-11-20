Убийство на парковке в Кимовске: подозреваемый задержан

Как стало известно Myslo, подозреваемый в убийстве на ул. Больничной в Кимовске задержан. По данным нашего источника, информация об этом поступила 20 ноября, около часа ночи.



На поиски 52-летнего злоумышленника была ориентирована вся полиция области. Стражи порядка на протяжении длительного времени досматривали выезжавшие из Кимовска машины. Кроме того, поиски активно велись в Узловой и Новомосковске.

Напомним, днем 19 ноября на ул. Больничной в Кимовске Тульской области зарезали 47-летнего мужчину. По предварительной информации, конфликт между двумя местными жителями произошел на парковке.



В ходе ссоры один из участников инцидента несколько раз ударил противника острым предметом (предположительно ножом), после чего скрылся на автомобиле. По словами местных жителей, очевидцы вызвали пострадавшему скорую, но медики не смогли его спасти.

Причина конфликта выясняется.