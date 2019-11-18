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В Туле выберут супермаму и чемпиона по ползанию
Фото предоставлены «МамКомпанией».

В Туле выберут супермаму и чемпиона по ползанию

В субботу, 23 ноября, с 11.00 до 188.00 в атриуме Тульского кремля пройдет большой семейный фестиваль.

Его организатором выступает общественное движение «МамКомпания».
На главной сцене выберут «Супермаму-2019», а юные спортсмены посоревнуются в чемпионате ползунов и бегунков.

На территории атриума будут открыты тематические площадки. Например, книжная зона для детей и их родителей от Тульской областной детской библиотеки: конкурсы и загадки, настольные игры, спортивные упражнения и задачки на сообразительность.

Организаторы приглашают на фестиваль молодежь, родителей с детьми, будущих мам и пап. Здесь они смогут получить информацию о роддомах Тулы и области, познакомиться с товарами и услугами для красоты, здоровья и ухода за малышом, получить бесплатную консультацию врача, психолога и других нужных специалистов.

 

Для юных гостей фестиваля – мастер-классы от детского развивающего клуба. Здесь дети смогут не только познакомиться с героями сказки, но и сделать что-нибудь на память своими руками. А также организаторы подготовили интерактивную игровую программу для дошкольников и викторину для всех.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:00 +2
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