В Тульской области задержали наркокурьеров с партией героина
Возбуждено уголовное дело.
В Тульской области полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с коллегами из МВД задержали подозреваемых в незаконном наркообороте.
– У сотрудников полиции имелась оперативная информация о трех мужчинах, которые могут передвигаться по территории области и хранить при себе партию наркотиков, предназначенную для сбыта. В ходе дальнейшей проверки эти сведения подтвердились, — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
При содействии Госавтоинспекции удалось обнаружить автомобиль с вероятными злоумышленниками и остановить его.
В подлокотнике машины полицейские обнаружили около 100 свертков с героином.
Предположительно, наркокурьеры планировали сбыть наркотик в Тульской и соседних областях.
В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, статьей 228.1 УК РФ.