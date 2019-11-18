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В Тульской области задержали наркокурьеров с партией героина
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области задержали наркокурьеров с партией героина

Возбуждено уголовное дело.

В Тульской области полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с коллегами из МВД задержали подозреваемых в незаконном наркообороте.

– У сотрудников полиции имелась оперативная информация о трех мужчинах, которые могут передвигаться по территории области и хранить при себе партию наркотиков, предназначенную для сбыта. В ходе дальнейшей проверки эти сведения подтвердились, — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

При содействии Госавтоинспекции удалось обнаружить автомобиль с вероятными злоумышленниками и остановить его.

В подлокотнике машины полицейские обнаружили около 100 свертков с героином.

Предположительно, наркокурьеры планировали сбыть наркотик в Тульской и соседних областях.

В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, статьей 228.1 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:34 +3
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