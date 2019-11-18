В Тулу придут 10-градусные морозы

Фото из архива Myslo.

В Тулу на текущей неделе придут 10-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, резкое похолодание начнется уже со среды, 20 ноября. Если днем воздух прогреется до +2°С, то ночью ожидается -6°С. В четверг дневная температура опустится до -4°С, а ночная — до -10°С.

Пик похолодания ожидается в пятницу, 22 ноября. Ночью будет -11°С, днем -4°С.

Кроме того, в регионе возможен снег — в среду и на выходных.