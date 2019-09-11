В Туле срезают детские площадки: как узнать, не уберут ли вашу?

В Туле порядка 80% детских площадок в той или иной степени не соответствуют требованиям ГОСТа.

Жители сразу двух районов – Привокзального и Пролетарского – обратились в редакцию Myslo и рассказали о демонтаже детских площадок во дворах.

В обоих случаях для жителей это произошло неожиданно. Дети с удовольствием играли на площадке, и ни у кого из родителей не было нареканий к ее качеству и безопасности. Что же происходит?

Куда исчезают качели?

Качели, столики, песочницы, горку и баскетбольные кольца демонтировали по причине травмоопасности с площадки рядом с домом № 38-а по ул. Немцова. В УК «Внешстрой-Коммунсервис» рассказали, что инициатором демонтажа стала администрация Пролетарского округа.

Глава теруправления Сергей Шестаков:

Сергей Шестаков – Качели в этом дворе давно были частично демонтированы, а одно из баскетбольных колец согнулось и представляло потенциальную угрозу здоровью детей. Да и в целом любой металл «устает», поэтому эксплуатировать игровое оборудование более 10 лет опасно. Именно поэтому и было предписано УК демонтировать площадку. Управляющая компания должна была довести до людей эту информацию, чтобы не было непонимания. Кроме этого, УК могла бы предложить и возможное решение проблемы. Тогда, я думаю, жители бы отнеслись с пониманием к принимаемым нами мерам.

Что касается Привокзального округа, то там также работы проводились после проверки районных властей. В пресс-службе администрации Тулы пояснили: инспекция на предмет соответствия ГОСТу состояния детского игрового оборудования проводится по всему городу.



Горка по ГОСТу должна иметь перекладину на стартовой площадке и специальные «ушки» по бокам от нее.

Эксперт по безопасности дет­ских игровых и спортивных площадок Сергей Шмаков:

Сергей Шмаков – ГОСТ Р 52301 начал действовать в 2013 году. Стандарт устанавливает общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

Не по ГОСТу

Требования ГОСТа сводятся к тому, чтобы нахождение детей на площадке было безопасным. Предписывается, чтобы покрытие площадки и ее элементы были в надлежащем состоянии, не ржавые, краска не облуплена, деревянные элементы без зацепок.

По словам Сергея Шмакова, в Туле порядка 80% детских площадок в той или иной степени не соответствуют требованиям ГОСТа.

Разберемся, как должно быть.

Качели

Качели с жесткой сцепкой под запретом. Это связано с тем, что травма, полученная при случайном ударе такими качелями, оказывается более серьезной, нежели если в них применяется мягкая сцепка — цепь или канат. Именно поэтому ГОСТ и предписывает устанавливать более безопасное оборудование.

Качалка

Достаточно популярное игровое оборудование, которое можно найти почти в каждом дворе. Во-первых, у нее должен быть резиновый амортизатор под сиденьем — железный упор может травмировать ребенка, если случайно ударит по ноге либо будет слишком жесткое приземление. Качалка должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить возможность застревания одежды в ней. Ну и конечно же, поверхность должна быть гладкой и не ржавой.

Горка

Советские горки не проходят, конечно, под требования ГОСТа, но и многое современное оборудование также не отвечает нормативам: во-первых, должны быть бортики вдоль всей горки, во-вторых, обязательна перекладина, за которую ребенок может взяться руками, пока садится, в-третьих, по обеим бокам в самом начале горки должны быть установлены специальные «ушки» (желтые – на фото ниже), чтобы исключить случайное падение.

Карусели

На них не должно быть отверстий, куда может попасть палец ребенка. Сварочные швы без зазубрин, прямые углы скругленные, а болтовые соединения спрятаны под накладками.

Информационные таблички

Такие таблички должны быть, согласно ГОСТу, установлены на каждом игровом оборудовании, расположенном на детской площадке. Они должны сообщать, для какого возраста предназначено это оборудование. Если такая табличка имеется на площадке, а сама она находится в ненадлежащем состоянии, то при получении травмы ребенком, который старше или младше указанного возрастного ограничения, ответственность несут родители. В других случаях отвечает владелец игрового оборудования.

Что делать?

Согласно требованиям ГОСТа, просто взять и дополнить горку перекладиной или бортиками на стартовой площадке — то есть внести конструктивные изменения — не получится. На это завод-изготовитель должен дать добро. Можно попробовать связаться с ним, если завод известен.

Если завод отказал в помощи, а площадка явно не соответствует ГОСТу, то тут два варианта развития событий.

Ждать, когда придет проверка и укажет на нарушения. И тогда небезопасное игровое оборудование будет демонтировано. Заранее позаботиться и заменить площадку.

Если площадка расположена на придомовой территории, то расходы по установке новых качелей и горок несут собственники. Установка нового игрового оборудования не входит в обязательный перечень работ, которые должна оказывать УК, но можно при определении перечня работ по благоустройству на следующий год предусмотреть обновление игрового оборудования. Возможно, придется собирать отдельную сумму, а может быть, УК сделает это и в рамках содержания жилья — все зависит от тарифа, утвержденного жителями.

Также можно обратиться в теруправление и подать заявку на участие в программах по благоустройству.

Почему этот ГОСТ далеко не всегда соблюдали все эти годы при благоустройстве дворов — это отдельный вопрос.

Возможно, при оформлении заявки на розыгрыш аукциона это не было отмечено либо при приемке почему-то закрыли глаза…

В любом случае соблюдение ГОСТа — это дополнительная гарантия, что дети, катаясь на каруселях, не получат травму. Правда, если родители тоже будут следить за своими детьми.

В понедельник на оперативном совещании правительства Тульской области также обсуждался этот вопрос.

Губернатор Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Безусловно, неисправное оборудование должно демонтироваться. Но взамен необходимо устанавливать новое. Все главы должны определить, каким путем решать эти вопросы на своих территориях: через «Народный бюджет», программу «Формирование комфортной городской среды» или муниципальные программы.

Начальник инспекции Тульской области по госнадзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники Андрей Клещев сообщил, что на сегодня обследовано 75 стационарных аттракционов и осмотрено 1848 детских площадок. Также проводится выездной осмотр передвижных аттракционов. Алексей Дюмин поручил держать этот вопрос на контроле.