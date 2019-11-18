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«Тульские парки» запускают новогодний конкурс
Фото из архива Myslo.

«Тульские парки» запускают новогодний конкурс

Для участия в нем нужно вспомнить любой понравившийся вам фильм и воспроизвести сюжет одного из кадров в фотографии.

«Тульские парки» и гипермаркет «Леруа Мерлен» запускают новогодний конкурс в рамках проекта «Зима по-тульски». Победитель получит в подарок интерьерное украшение, которое добавит уюта вашему дому и поможет создать новогоднее настроение, — «Оленёнок» со светодиодной подсветкой.

Для участия в конкурсе необходимо:

  • подписаться или быть подписанным на группы «Центрального парка» и «Леруа Мерлен Тула». Обязательное условие — аккаунт конкурсанта должен быть открытым.
  • в группе Центрального парка создан и опубликован фотоальбом с наименованием конкурса, в который участники смогут загружать свои фотографии.
  • от одной семьи принимается — одна фотография.
  • для участия нужно вспомнить любой понравившийся вам фильм и воспроизвести сюжет одного из кадров в фотографии.
  • к участию допускаются тематические фотографии, созданные по мотивам любых фильмов с новогодней тематикой.
  • под фото должно быть указано название кинофильма и фамилия семьи.
  • сроки проведения: с 15 ноября по 20 декабря. Розыгрыш состоится 20 декабря в 17.00. Победителя определят случайным образом.

Вот такой подарок ждет победителя.                  Пример фотографии для участия в конкурсе.

Подробности конкурса можно узнать здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:00 0
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