Фото из архива Myslo.
«Тульские парки» запускают новогодний конкурс
Для участия в нем нужно вспомнить любой понравившийся вам фильм и воспроизвести сюжет одного из кадров в фотографии.
«Тульские парки» и гипермаркет «Леруа Мерлен» запускают новогодний конкурс в рамках проекта «Зима по-тульски». Победитель получит в подарок интерьерное украшение, которое добавит уюта вашему дому и поможет создать новогоднее настроение, — «Оленёнок» со светодиодной подсветкой.
Для участия в конкурсе необходимо:
- подписаться или быть подписанным на группы «Центрального парка» и «Леруа Мерлен Тула». Обязательное условие — аккаунт конкурсанта должен быть открытым.
- в группе Центрального парка создан и опубликован фотоальбом с наименованием конкурса, в который участники смогут загружать свои фотографии.
- от одной семьи принимается — одна фотография.
- для участия нужно вспомнить любой понравившийся вам фильм и воспроизвести сюжет одного из кадров в фотографии.
- к участию допускаются тематические фотографии, созданные по мотивам любых фильмов с новогодней тематикой.
- под фото должно быть указано название кинофильма и фамилия семьи.
- сроки проведения: с 15 ноября по 20 декабря. Розыгрыш состоится 20 декабря в 17.00. Победителя определят случайным образом.
Вот такой подарок ждет победителя. Пример фотографии для участия в конкурсе.
Подробности конкурса можно узнать здесь.
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