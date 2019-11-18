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Сильный туман в Тульской области сохранится и днем
Фото из архива Myslo.

Сильный туман в Тульской области сохранится и днем

Будьте внимательны и осторожны!

Днем 18 ноября на территории Тульской области сохранится туман. По сообщению синоптиков, видимость составит 200-700 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций. Прежде всего обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы, соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их. В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:07 +4
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