За порядком в Туле в субботу проследит Максим Щербаков

Фото из архива Myslo.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391.

17 ноября, в воскресенье, дежурит Виктор Викторович Панов, заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу.

16 ноября, в субботу, дежурный — Максим Александрович Щербаков, начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.