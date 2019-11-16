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За порядком в Туле в субботу проследит Максим Щербаков
Фото из архива Myslo.

За порядком в Туле в субботу проследит Максим Щербаков

В выходные организовано дежурство сотрудников администрации города.

16 ноября, в субботу, дежурный — Максим Александрович Щербаков, начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

17 ноября, в воскресенье, дежурит Виктор Викторович Панов, заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу.


По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391.

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