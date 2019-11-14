В Ясной Поляне из-за антисанитарии закрыли кафе

В заведении не созданы условия для мытья посуды и продуктов, нет комнаты для хранения одежды персонала.

Сотрудники Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области посетили с внеплановой проверкой кафе «Поляна», расположенное в деревне Ясная Поляна. Поводом для визита стала жалоба посетителя.

Как выяснилось, в заведении отсутствует моечное оборудование для посуды, инвентаря и пищевой продукции. В кафе не созданы условия для мытья рук персонала, нет помещения для хранения домашней и санитарной одежды.

За выявленные нарушения в отношении владелицы кафе составлен административный протокол о временном запрете деятельности, на основании постановления суда заведение закрыто на 50 суток.