новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне из-за антисанитарии закрыли кафе

В Ясной Поляне из-за антисанитарии закрыли кафе

В заведении не созданы условия для мытья посуды и продуктов, нет комнаты для хранения одежды персонала.

Сотрудники Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области посетили с внеплановой проверкой кафе «Поляна», расположенное в деревне Ясная Поляна. Поводом для визита стала жалоба посетителя.

Как выяснилось, в заведении отсутствует моечное оборудование для посуды, инвентаря и пищевой продукции. В кафе не созданы условия для мытья рук персонала, нет помещения для хранения домашней и санитарной одежды.

За выявленные нарушения в отношении владелицы кафе составлен административный протокол о временном запрете деятельности, на основании постановления суда заведение закрыто на 50 суток.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
административное приостановление деятельностизакрыли кафенарушение санитарных нормУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская областьЯсная Поляна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы не будет света 15 ноября
На каких улицах Тулы не будет света 15 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.