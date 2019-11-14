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На каких улицах Тулы не будет света 15 ноября

На каких улицах Тулы не будет света 15 ноября

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые отключения.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 10, 12,
  • ул. Осипенко, 13, 14,
  • ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 29-45 (нечётн.),
  • пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Вересаева, 24, 26, 118-128 (чётн.), 116,
  • ул. Первомайская, 15-31 (нечётн.),
  • Красноармейский пр-т, 21,
  • ул. Фрунзе, 7,
  • Мясново: ул. Чмутова, 130-158 (чётн.), 156-а, 158-а, 158-б, 159-г, 156-г,
  • ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а,
  • 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а,
  • ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
  • п. Горелки: ул. Мирная, 2-28 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 8-а, 17-б,
  • ул. Макаренко, 27-б, 31, 27, 1-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
  • пер. Поддубный, 1-6, 1-а, 8,
  • пер. Соснянский, 1-13 (нечётн.), 2, 4, 3-а,
  • Московское шоссе, 15-а, 1-и, 13, 19-а,
  • 13-й Горельский пр-д, 25, 24, 19, 27, 23, 13,
  • пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,
  • п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-11,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84-87,
  • д. Тихвинка, 64, 65.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +1
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