В 2019 году в Тульской области планируется ввести порядка 630 тыс. кв. м нового жилья

Об этом сообщил 14 ноября на пресс-конференции министр строительства Тульской области Константин Лопухов. Он отметил, что национальным проектом «Жилье и городская среда» установлен показатель по вводу жилья в 1055 тыс. кв. м к 2024 году.

В 2019 году запланировано сдать 630 тыс. кв. м. По данным на 1 ноября, введено более 460 тысяч кв. м индивидуального жилья и многоквартирных домов, что почти на 7% выше показателя прошлого года. До конца года планируется сдать еще около 170 тысяч.

«Значительный рост темпов строительства в регионе ожидается к 2021 году. Планируем ввести в эксплуатацию такие крупные жилые комплексы, как «Красные ворота», «1-Юго-Восточный», «Новая Тула», «Суворовский», «Балтийский», «Баташевский сад», – сказал министр.

Начальник региональной инспекции по государственному архитектурно-строительного надзору Павел Мусиенко сообщил, что на данный момент строятся 95 жилых комплексов общей площадью более 950 тыс. кв. м, на итоговой проверке находятся 9 объектов (75 тысяч кв. м). Пять застройщиков в Тульской области используют новую систему финансирования строительства – эскроу-счета, защищающую дольщиков от потери средств в случае банкротства компаний.