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В Туле за взятку осудили бывшего инспектора Ространснадзора

В Туле за взятку осудили бывшего инспектора Ространснадзора

За 25 тысяч рублей чиновник согласился закрыть глаза на нарушения лицензионного законодательства.

Прокуратура Пролетарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора. Мужчина обвинялся в получении взятки.

По данным пресс-службы ведомства, 26 сентября взяточник получил от директора проверяемой им фирмы 25 тысяч рублей. За эту сумму коммерсант рассчитывал избежать административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований.

Суд признал взяточника виновным и приговорил к трём годам и трём месяцам колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей. Кроме того, он на протяжении трёх лет не сможет занимать управленческие должности. Приговор не вступил в законную силу.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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