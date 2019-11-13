новости
новости
Регистрация
Тульская прокуратура выяснила причину оранжево-красного облака на Косой Горе
Фото: ВК/Подслушано в Туле

Тульская прокуратура выяснила причину оранжево-красного облака на Косой Горе

В адрес генерального директора предприятия внесено представление.

Тульская природоохранная прокуратура и специалист Росприроднадзора проверили, как на Косогорском металлургическом заводе соблюдают законодательство об охране окружающей среды.
 
«Установлено, что в нарушение положений ФЗ „Об охране окружающей среды“ 07 ноября 2019 года разгрузка сырья (окатыши железорудные неофлюсованные) в организации осуществлялась без подачи достаточного объема орошаемой воды, что привело к образованию облака оранжево-красной пыли вблизи предприятия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
По выявленным нарушениям природоохранный прокурор вынес в адрес генерального директора КМЗ представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), которые направлены на рассмотрение в Приокское межрегиональное Управление Росприроднадзора.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители Косой Горы разместили в социальных сетях снимки так называемого лисьего хвоста в районе Косогорского металлургического завода. Также люди сообщали о запахе метана рядом с заводом.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:34 +7
Другие статьи по темам
Событие
кмзвыброс на КМЗлисий хвост
Место
ТулаКосая Гора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пожилая тулячка смогла самостоятельно потушить пожар в своей квартире
Пожилая тулячка смогла самостоятельно потушить пожар в своей квартире
Роман Мурзин покинет должность в администрации Тулы
Роман Мурзин покинет должность в администрации Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.