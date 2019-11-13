Тульская прокуратура выяснила причину оранжево-красного облака на Косой Горе

Фото: ВК/Подслушано в Туле

Тульская природоохранная прокуратура и специалист Росприроднадзора проверили, как на Косогорском металлургическом заводе соблюдают законодательство об охране окружающей среды.

«Установлено, что в нарушение положений ФЗ „Об охране окружающей среды“ 07 ноября 2019 года разгрузка сырья (окатыши железорудные неофлюсованные) в организации осуществлялась без подачи достаточного объема орошаемой воды, что привело к образованию облака оранжево-красной пыли вблизи предприятия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По выявленным нарушениям природоохранный прокурор вынес в адрес генерального директора КМЗ представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), которые направлены на рассмотрение в Приокское межрегиональное Управление Росприроднадзора.