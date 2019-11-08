новости
новости
Регистрация
Прокуратура отбирает пробы воздуха на Косой Горе
Фото: ВК/Подслушано в Туле

Прокуратура отбирает пробы воздуха на Косой Горе

После сообщения туляков об окутавшем поселок «сиреневом облаке» надзорное ведомство начало проверку.

Накануне жители Косой Горы разместили в социальных сетях снимки так называемого лисьего хвоста в районе Косогорского металлургического завода. Также люди сообщали о запахе метана рядом с заводом.
 
В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили Myslo, что на КМЗ выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры. Выезд с лабораторией для отбора проб на предприятии и в жилой зоне запланирован ещё и на 8 ноября 2019 года.
 
Напомним, на КМЗ неоднократно фиксировались выбросы. Как правило, обычно их объясняют разгрузкой сырья или технологическими процессами.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:52 +6
Другие статьи по темам
Событие
лисий хвосткмзвыброс на КМЗ
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие скидки можно получить в Зеленый день в Сбербанке?
Какие скидки можно получить в Зеленый день в Сбербанке?
Туляки предпочли смартфоны Samsung гаджетам китайского бренда
Туляки предпочли смартфоны Samsung гаджетам китайского бренда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.