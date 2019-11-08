Прокуратура отбирает пробы воздуха на Косой Горе

Фото: ВК/Подслушано в Туле

Накануне жители Косой Горы разместили в социальных сетях снимки так называемого лисьего хвоста в районе Косогорского металлургического завода. Также люди сообщали о запахе метана рядом с заводом.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили Myslo, что на КМЗ выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры. Выезд с лабораторией для отбора проб на предприятии и в жилой зоне запланирован ещё и на 8 ноября 2019 года.