Фото: ВК/Подслушано в Туле
Прокуратура отбирает пробы воздуха на Косой Горе
После сообщения туляков об окутавшем поселок «сиреневом облаке» надзорное ведомство начало проверку.
Накануне жители Косой Горы разместили в социальных сетях снимки так называемого лисьего хвоста в районе Косогорского металлургического завода. Также люди сообщали о запахе метана рядом с заводом.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили Myslo, что на КМЗ выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры. Выезд с лабораторией для отбора проб на предприятии и в жилой зоне запланирован ещё и на 8 ноября 2019 года.
Напомним, на КМЗ неоднократно фиксировались выбросы. Как правило, обычно их объясняют разгрузкой сырья или технологическими процессами.
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