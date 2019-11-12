Приставы сносят заборы в коттеджном поселке на Зеленстрое

Сегодня, 12 ноября, в Туле судебные приставы освобождают незаконно занятые земельные участки на территории поселка 12 лет Октября.

Напомним, ранее МИЗО по обращению туляков провело проверку земельного законодательства на улице Лесная Опушка, в Соловьином и Тополином проездах. Жители были не согласны с тем, что земли общего пользования, ведущие к новому детскому саду и школе, были незаконно закрыты.

По итогам проверки МИЗО выявило многочисленные нарушения. Суд вынес решение об освобождении незаконно занятых территорий, прилегающих к 20 земельным участкам. Решения вступили в силу.

В пресс-службе УФССП России по Тульской области прокомментировали:

– Следует отметить, что указанные судебные решения были вынесены в июне 2018 года, после чего обжаловались должниками, однако остались неизменными.

Длительное время решение суда об обязании освободить земельные участки должниками не исполнялось, в связи с чем в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, а также составлены протоколы по ч. 1, ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, вынесены постановления о назначении штрафов.

Для принудительного освобождения земельных участков в соответствии со ст. 107 ФЗ «Об исполнительном производстве» к сносу объектов привлечена соответствующая специализированная организация.

Сегодня же на территории поселка осуществляется демонтаж двух объектов. Один должник приступил к исполнению решения суда самостоятельно.

Отметим, что эта история началась еще в 2017 году. Именно тогда МИЗО обратилось в суд с гражданскими исками по поводу незаконно занятых земель жителями поселка.

Сами местные уверены, что это всё связано со строительством сквозной дороги, которую власти хотят построить для решения транспортной проблемы на Зеленстрое. Подробнее читайте здесь.

В итоге активисты из микрорайонов Зеленстрой-1, 2 и поселка 12 лет Октября объединились для решения транспортной проблемы: создали рабочую группу. Все предложения направлены Игорю Агурееву, профессору ТулГУ, зав­кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство». Он проанализировал ситуацию и подготовил доклад о стратегическом развитии транспортной схемы Зеленстроя.