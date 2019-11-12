Директор детдома привозил юного «раба» на дачу в Тульской области

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Мужчина уволен, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Мировского детского дома Дмитрия Селиверстова. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 50-летний руководитель позволял себе превышать должностные полномочия и применял к воспитанникам насилие.

Так, в июне он избил 14-летнего подростка за неправильное выполнение физического упражнения, а в августе заставил трех воспитанников заниматься строительными работами в детском доме. Кроме того, выявлены факты привлечения подростка к спилу деревьев с помощью бензопилы.

«Дважды он вывозил 15-летнего подростка на личном транспортном средстве на свой приусадебный участок в Тульской области, где принуждал к хозяйственным работам и уборке территории», — сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

На основании материалов прокурорской проверки местный Следственный комитет возбудил в отношении Дмитрия Селиверстова уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.