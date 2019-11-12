новости
новости
Регистрация
Директор детдома привозил юного «раба» на дачу в Тульской области
Фото: niasam.ru.

Директор детдома привозил юного «раба» на дачу в Тульской области

Мужчина уволен, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Мировского детского дома Дмитрия Селиверстова. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 50-летний руководитель позволял себе превышать должностные полномочия и применял к воспитанникам насилие.
 
Так, в июне он избил 14-летнего подростка за неправильное выполнение физического упражнения, а в августе заставил трех воспитанников заниматься строительными работами в детском доме. Кроме того, выявлены факты привлечения подростка к спилу деревьев с помощью бензопилы.
 
«Дважды он вывозил 15-летнего подростка на личном транспортном средстве на свой приусадебный участок в Тульской области, где принуждал к хозяйственным работам и уборке территории», — сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.
 
На основании материалов прокурорской проверки местный Следственный комитет возбудил в отношении Дмитрия Селиверстова уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
превышение полномочийкриминалпроисшествия
Место
Тульская областьВоронежская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Приставы сносят заборы в коттеджном поселке на Зеленстрое
Приставы сносят заборы в коттеджном поселке на Зеленстрое
В Тульской детской областной больнице установили новый аппарат МРТ
В Тульской детской областной больнице установили новый аппарат МРТ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.