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Сын Игоря Талькова исполнит для туляков легендарные хиты своего отца
Концерт Игоря Талькова-младшего состоится 6 декабря в ДК металлургов. Начало в 19.30.
Игорь Тальков-младший — российский музыкант, автор песен и исполнитель, сын Игоря Владимировича Талькова. С 10 лет мальчик рос без отца, но при этом унаследовал его музыкальный талант. В 15 лет Игорь написал свою первую песню, а в 2001 году впервые вышел на большую сцену Кремлевского дворца и исполнил песню своего отца «Я вернусь». Спустя восемь лет Игорь Тальков-младший основал собственную группу «МирИмиР» и, начиная с 2009 года, каждый год 6 октября, в день гибели своего отца, устраивает музыкальный вечер памяти в Санкт-Петербурге. В Туле артист исполнит все хиты легендарного артиста и свои собственные песни.
Билеты на концерт уже в продаже во всех точках Myslo-кассы.
Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
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