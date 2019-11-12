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Сын Игоря Талькова исполнит для туляков легендарные хиты своего отца
Кадр из видео. Архив Myslo.

Сын Игоря Талькова исполнит для туляков легендарные хиты своего отца

Концерт Игоря Талькова-младшего состоится 6 декабря в ДК металлургов. Начало в 19.30.

Игорь Тальков-младший — российский музыкант, автор песен и исполнитель, сын Игоря Владимировича Талькова. С 10 лет мальчик рос без отца, но при этом унаследовал его музыкальный талант. В 15 лет Игорь написал свою первую песню, а в 2001 году впервые вышел на большую сцену Кремлевского дворца и исполнил песню своего отца «Я вернусь». Спустя восемь лет Игорь Тальков-младший основал собственную группу «МирИмиР» и, начиная с 2009 года, каждый год 6 октября, в день гибели своего отца, устраивает музыкальный вечер памяти в Санкт-Петербурге. В Туле артист исполнит все хиты легендарного артиста и свои собственные песни.
 
Билеты на концерт уже в продаже во всех точках Myslo-кассы.
 

Вы можете приобрести их онлайн:

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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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