Сын Игоря Талькова исполнит для туляков легендарные хиты своего отца

Кадр из видео. Архив Myslo.

Игорь Тальков-младший — российский музыкант, автор песен и исполнитель, сын Игоря Владимировича Талькова. С 10 лет мальчик рос без отца, но при этом унаследовал его музыкальный талант. В 15 лет Игорь написал свою первую песню, а в 2001 году впервые вышел на большую сцену Кремлевского дворца и исполнил песню своего отца «Я вернусь». Спустя восемь лет Игорь Тальков-младший основал собственную группу «МирИмиР» и, начиная с 2009 года, каждый год 6 октября, в день гибели своего отца, устраивает музыкальный вечер памяти в Санкт-Петербурге. В Туле артист исполнит все хиты легендарного артиста и свои собственные песни.

Билеты на концерт уже в продаже во всех точках Myslo-кассы.