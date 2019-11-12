Переносные треноги на российских дорогах обозначат специальными табличками
Ранее это требование распространялось только на стационарные комплексы видеофиксации.
В ближайшее время о наличии на дорогах передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД будут оповещать специальные таблички. Места установки переносных треног будут обозначаться желтыми табличками с надписью «Фотовидеофиксация».
Это требование включено в новую редакцию ГОСТа по применению дорожных знаков, разработанную институтом РосдорНИИ по инициативе Росавтодора. Ранее ГОСТ предусматривал обозначение только стационарных комплексов фотовидеофиксации. Табличка будет использоваться как временный дорожный знак.
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